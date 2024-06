Ritiro del vetro alle 4 del mattino, i residenti di via Cacciatore: "Ci risiamo: ci impediscono il sonno"

"Ci risiamo: siamo stati nuovamente improvvisamente nel cuore della notte. Gli addetti di Salerno Pulita hanno ritirato il vetro alle 4 del mattino di lunedì, come ai vecchi tempi, negandoci il diritto al sonno". Lo hanno segnalato diversi residenti di via Cacciatore, a Salerno, che oltre agli schiamazzi notturni e alle corse di auto e moto, rigorosamente di notte, devono far fronte ai disagi arrecati dagli addetti alla raccolta differenziata.

In prima linea, la residente Fulvia Ritonnale: "In via Cacciatore, siamo stati svegliati di soprassalto dal fortissimo rumore provocato dagli addetti prima delle luci dell'alba. Ho già segnalato il disagio a Salerno Pulita la scorsa settimana, ma nulla è cambiato: come è possibile consentire ad un addetto di svegliare la popolazione alle 4 del mattino senza un valido motivo? Questi lavori dovrebbero essere svolti non prima delle 7". Nonostante le rassicurazioni ricevute dalla società, telefonicamente, la signora Ritonnale insieme ai suoi vicini questa mattina è stata dunque nuovamente svegliata per il ritiro del vetro ad un orario inaccettabile. Il quartiere rivolge il suo appello a Salerno Pulita per la tutela della quiete pubblica e del riposo notturno della comunità.