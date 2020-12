Liquami fognari inondano i terreni a Roccapiemonte: la denuncia di un lettore

C’è amarezza nel comune di Roccapiemonte, dove liquami fognari stanno inondando i giardini delle abitazioni situate in via San Pasquale. A denunciarlo è un nostro lettore: “Sono venti giorni che segnaliamo questo problema, anche ai vigili urbani, ma finora nessuno è intervenuto. Si rischia il disastro ambientale”. Contemporaneamente, ci segnala uno spreco di acqua pubblica, nel medesimo comune, che durerebbe da circa un mese (foto in basso). L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione della strada intervengano il prima possibile per risolvere il problema.

