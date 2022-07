Rotatoria di via Allende, l'appello dei lettori: "Nessuno rispetta il diritto di precedenza"

“Nessuno rispetta il diritto di precedenza”: è quanto lamentano alcuni cittadini che percorrono spesso la rotatoria di via Allende dove, quotidianamente, si registra un’alta presenza di bagnanti. Nella zona, infatti, ci sono diversi stabilimenti balneari.

L'appello

“E’ pericolosissimo attraversare la strada e si rischiano incidenti perché in tanti non rispettano il diritto di precedenza”. Il loro appello è rivolto, dunque, all’amministrazione comunale e in particolare ai vigili urbani affinchè rafforzino la loro presenza in loco e magari installino un sistema di autovelox o di videosorveglianza.