Sacchetto selvaggio sulla Tangenziale: l'intervento di Salerno Pulita su richiesta di Avella

Salerno Pulita in azione, alle prime luci di questa mattina, per ripulire entrambe le carreggiate di collegamento via Fratelli Magnone-tangenziale e rione Petrosino, nell’area di via Irno. A richiedere l'intervento della società, il consigliere comunale Rino Avella: "Con l’impulso dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, l’operazione è stata resa possibile dall’indispensabile supporto del locale compartimento dell’Anas, intervenuto per il coordinamento e la regolamentazione dei flussi di traffico. - ha detto Avella - Numerosi i rifiuti solidi urbani, i sacchetti e le buste piene tolti dalla carreggiata e dalle adiacenze del guardrail. Incredibilmente, subito dopo il termine delle operazioni di pulizia, un’auto aveva già lasciato una busta piena di immondizia sul ciglio della strada. Il raccoglitore di Salerno Pulita è tornato indietro per ripristinare le condizioni di dignità".

Sabato prossimo l’operazione sarà ripetuta all’uscita della tangenziale di Mariconda/Arbostella. "L’auspicio è di mettere fine all’orribile usanza del lancio dell’immondizia dalle auto", ha concluso il consigliere.