Abiti usati abbandonati su di una panchina, la segnalazione

Abiti lasciati su di una panchina, in via Petroncello. La segnalazione alla nostra redazione, in relazione allo stato di degrado della zona e alla mancata raccolta, certamente in un posto non consono, per gli abiti usati. I vestiti lasciati sulla panchina potrebbero appartenere anche a qualche persona senza fissa dimora. Intorno è possibile notare cartacce ed una bottiglia di birra, in vetro, lasciata a terra. "Gente incivile" è il commento del nostro lettore.