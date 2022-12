Rete idrica al collasso a Salerno, perdita d'acqua in via Del Pezzo

Perdita copiosa d'acqua in una strada di Salerno. E' la segnalazione che giunge alla nostra redazione, da parte di un lettore-residente, in via Pietro del Pezzo, al civico 54.

Il disagio

"La rete idrica a Salerno è un colabrodo" tuona il cittadino, che segnala una perdita copiosa d'acqua che dura da diversi giorni. Come per le altre volte, il richiamo a chi di dovere ad intervenire per la risoluzione del problema.