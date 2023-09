Degrado in un'aiuola tra via Stazio e via Martini Ungheresi. La denuncia di un nostro lettore sulle condizioni del luogo: "In un’aiuola a Pastena viene lasciato cibo per gatti randagi ma c'è poco senso civico e rispetto dell’ambiente. Da mesi lasciano l’aiuola in queste condizioni. Poi ce la prendiamo con Salerno Pulita che periodicamente deve pulire questo schifo"