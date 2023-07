Trova blatte in casa, è allarme igiene nei pressi di un condominio a Salerno

Trova blatte all'interno del proprio palazzo. Un cittadino ci segnala la circostanza da via Casalbore, al civico 12, dove tempo fa avevamo segnalato la presenza di un topo proprio all'ingresso del condominio. Ora è il tempo delle blatte, trovate persino all'interno di un appartamento.

La denuncia

Abito in via Casalbore. Ho appena letto un vostro articolo che ha evidenziato presenza di topo all ingresso del palazzo. Confermo la segnalazione ma purtroppo non solo di topi .Infestazione importante di blatte fino all interno del palazzo Abito al secondo piano e spesso mi ritrovo con le blatte enormi in casa che vengono da fuori. Uso un gel altamente tossico e il condominio provvede quasi mensilmente ad opera di disinfestazione. Purtroppo il tutto con risultati negativi in quanto l'esterno non è monitorato dal Comune con interventi mirati. Ormai non dormo più per il terrore che le blatte possano salire su letto. Situazione insostenibile e di massima inciviltà"