Salerno al buio, dal Carmine al centro storico: pioggia di segnalazioni

Salerno al buio, nelle ultime sere, in diverse zone. Tanti, infatti, i lettori che segnalano guasti alla pubblica illuminazione: in via vicolo dell'Angelo e piazza Matteo D'Aiello, da diverse settimane si brancola letteralmente nell'oscurità.

La denuncia

Stessa situazione anche sul Carmine, dove, dopo diverse segnalazioni all’ufficio tecnico del Comune di Salerno ed alla polizia municipale, il servizio della pubblica illuminazione sembrerebbe essere stato ripristinato. L'auspicio è che il Comune possa scongiurare altri guasti, garantendo sicurezza ai pedoni e agli automobilisti.