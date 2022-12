Centralina del telefono vandalizzata a Torrione, la segnalazione

Atti vandalici a Salerno, come ci viene segnalato da un lettore. Siamo in via Lucio Petrone, tra Torrione e la zona Irno, dove una centralina di linee telefoniche è stata danneggiata e sradicata dalla sua postazione. Una situazione che può rappresentare un pericolo anche per i passanti. L'invito, a chi di dovere, a ripristinare il danno.