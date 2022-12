Incivili in azione a Salerno: cartoni abbandonati vicino alla chiesa, sosta selvaggia sul lungomare

Continuano ad arrivarci segnalazioni di inciviltà da parte dei salernitani. Un lettore ha segnalato la presenza, ieri mattina, di decine e decine di cartoni accanto alla chiesa di “San Salvatore de' Fundaco” in via Mercanti. “Chi li dovrebbe raccogliere? Perché restano in pieno giorno?” si domanda.

L'altra segnalazione

Un altro lettore, invece, denuncia la sosta selvaggia sul lungomare Colombo. Un’auto di grossa cilindrata, sempre ieri, è stata parcheggiata quasi interamente sul marciapiede. L’auspicio è che vi sia un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini.