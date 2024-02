Centro storico tra "brutture e disagi", la segnalazione e le foto

Centro storico di Salerno nel degrado. La segnalazione, l'ennesima e con tanto di foto, arriva alla nostra redazione da un lettore. La denuncia riguarda lo stato di degrado che interessa via Dogana Vecchia.

La segnalazione

"Il centro storico - ci scrivono- sebbene sia una delle aree più turistiche di Salerno contiene troppe brutture che la rendono meno affascinante. Davvero brutta, la bacheca arrugginita che si trova in via Dogana Vecchia, vicino al muro del palazzo di Arechi, sulla quale vengono affissi i manifesti funebri. Non mancano, poi, cartelli stradali impattanti, l'infrastruttura in fibra vandalizzata e la presenza di volatili che si sono appropriati del sottotetto, creando un pericolo di scivolamento e caduta di escrementi, causando lesioni come possibile causa. Un degrado che in realtà non dovrebbe esserci in un polo culturale così rappresentativo per la storia della città. Migliorare la fruibilità del centro storico sarebbe un bel biglietto da visita, ma soprattutto un atto dovuto verso la storia della città"