Rimosso altro cestino in via Guercio, aiuole abbandonate: la denuncia

Rimosso cestino in via Luigi Guercio, lo segnala alla nostra redazione Maurizio, nostro lettore. La circostanza, di qualche giorno fa, crea disagio a cittadini e residenti, specie in relazione a dove gettare i rifiuti. A questo si aggiunge un problema di cura del verde pubblico, come le aiuole.

La denuncia

"Lungo la strada, notoriamente trafficata e ad altissima densità abitativa è stato rimosso il penultimo cestino per i rifiuti "da passeggio". Quindi lungo tutta l'intero asse viario esiste solo un unico contenitore! Questo peggiorerà una situazione già precaria per quanto riguarda la pulizia dei marciapiedi e delle aiuole degli alberi lungo strada, ormai ricolme di rifiuti di ogni genere. A titolo di esempio allego delle foto dell'aiuola sita all'incrocio tra via Guercio e via Capasso che versa senza alcuna manutenzione da almeno 3 anni (posso testimoniarlo visto che abito lì proprio dal 2019). Per non parlare delle aiuole delle vecchie palme rimosse e mai più piantumate o delle condizioni terribili delle scale che scendono da via Bottiglieri o quelle verso via Baratta e via Mobilio, con un servizio di spazzamento totalmente inesistente". Nel mirino ci fnisce Salerno Pulita, alla quale viene attribuita la rimozione del cestino, secondo il cittadino che ci scrive.