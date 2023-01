"Erbacce e monumenti sporchi", la denuncia di un americano in vacanza a Salerno

"Salerno città sporca e mal tenuta". E' la segnalazione che è stata inviata alla nostra redazione da un americano in vacanza, per le feste natalizie e di fine anno, nella città di Salerno. La sua è una denuncia alla politica, in particolare, in relazione alla gestione della città e allo stato di degrado che interesserebbe diverse strade, oltre che monumenti.

La denuncia

"Sono in visita in Italia per le vacanze di Natale e ho trascorso alcuni giorni a Salerno - esordisce l'uomo - La mia osservazione su Salerno è che è sporca e non ben tenuta. Ci sono scarabochi, scritte, muri imbrattati, erbacce ovunque. E fuori controllo! Un'opera d'arte grafica con murales va bene ma non graffiti e scarabochi. I figli di Salerno non hanno niente di meglio da fare che distruggere la bellezza della città, non viene loro insegnato a rispettare la proprietà altrui. I writers sono liberi di fare ciò che vogliono, non sono perseguiti. Ho visto antiche rovine e chiese con sopra graffici. Una vergogna! Mia madre - chiosa - mi portò a Salerno per la prima volta quando avevo 12 anni ed era una città assolutamente bellissima. Sembra che ci sia un'apatia tra i politici italiani per combattere questo problema. Salerno non fa la bella figura"