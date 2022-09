Degrado dal lungomare a via Pironti: verde pubblico trascurato e rifiuti in strada da giorni

Degrado nei pressi del lungomare fino a via Pironti, dalla mancata raccolta dei rifiuti alla scarsa attenzione per il verde pubblico. Sono le segnalazioni che giungono alla nostra redazione.

La pulizia

Eduardo Milillo, che lavora da 20 anni alla Lega navale, spiega che "a spese nostre" sono stati rimossi gli oleandri che finivano in un piazzale, invadendo gran parte dello spazio. Un investimento notevole, in assenza di interventi da parte degli organi competenti. "Presto - ci dice - comprerò una rete di protezione per evitare il peggio, ma gli oleandri non vengono tagliati da più di 10 anni e sono diventati delle foreste, piene di pidocchi, topi e zecche". Non va meglio invece in via Michele Pironti, dove nei pressi dell'ufficio verde pubblico stazionano sacchetti dei rifiuti da tre giorni. Un monito, a chi di dovere, di intervenire quanto prima per ripristinare il degrado ben presente nelle zone centrali della città