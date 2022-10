Degrado e inciviltà a Salerno, tra scarsa manutenzione del verde, rifiuti abbandonati e sosta selvaggia

Degrado e incuria nella città di Salerno, così come ci viene testimoniato dai nostri lettori, grazie alle loro segnalazioni. In via Parmenide è ben visibile, grazie agli scatti di Guglielmo Gambardella, la scarsa manutenzione del verde, con le foglie degli alberi che vanno ad ostruire il passaggio dei pedoni sui marciapiedi. Un'altra cittadina, invece, segnala la presenza di ingombranti e rifiuti in via Paul Harris, non raccolti e depositati li da chissà quanto.

via Paul Harris

Le altre segnalazioni

Non manca l'inciviltà anche in via Corso Garibaldi, con la sosta selvaggia di auto, ferme in sosta lungo parti della strada dove non è consentito, appunto, parcheggiare la propria automobile.

Corso Garibaldi