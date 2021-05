Degrado, rifiuti e prostitute in via Allende: la denuncia di un lettore

Le critiche alle istituzioni: "La politica salernitana, ad oggi non ha fatto nulla e tanto meno fatto una seria programmazione. Solo chiacchiere. Chiacchiere"

Passano gli anni, ma via Allende è sempre abbandonata al degrado, piena di immondizia e prostituzione. A denunciarlo è un nostro lettore: “La politica salernitana, ad oggi non ha fatto nulla e tanto meno fatto una seria programmazione. Solo chiacchiere. Chiacchiere.

Uno dei tratti di mare più pulito di Salerno, che potrebbe essere messo a disposizione dei salernitani e dei turisti. La costa che frana e il mare arriva sulla carreggiata. La natura si riprende I suoi spazi, ma nel frattempo anche tutta l'immondizia seppellita in questa zona. Invece...... Qui i voti sono pochi da prendere. Vergognatevi”.

