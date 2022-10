Degrado tra le strade di Salerno, escrementi e rifiuti in via Nizza e via Volpe

Degrado e sporcizia tra le strade di Salerno. Non si arrestano le segnalazioni alla nostra redazione riguardo la condizione delle arterie cittadine, sempre più trascurate e prive di controllo. Gli scatti riguardano, in questo caso, via Nizza e via Volpe, dove viene segnalata la presenza di rifiuti di vario tipo. Abbandonati, questi ultimi, così come di escrementi. All'incuria si aggiunge, in questi, anche l'inciviltà dei cittadini.