"Disabile rimproverato allo stadio Arechi", viene colto da un malore: la denuncia

Un ragazzo disabile è stato colpito da un malore giorni fa, durante l'ultima partita in casa della Salernitana, allo stadio Arechi, contro lo Spezia. Lo denuncia un lettore alla nostra redazione, spiegando che il ragazzo si era permesso di chiedere una diversa modalità di accesso per la prossima partita, dopo oltre 40 minuti di fila in Curva Sud, viste le sue condizioni. "Gravissimo episodio di inciviltà - ci scrive il nostro lettore - verso un appassionato e storico sostenitore della Salernitana in occasione dell'ultima gara interna. Luigi è un abbonato come me e come i tanti amici che gli vogliono un mondo di bene, che seguono la squadra da decenni senza mai una parola di troppo"

Il racconto

"Dopo una lunga fila di oltre 40 minuti in Curva Sud, ha semplicemente chiesto di verificare una diversa modalità di accesso per la prossima partita, considerate le sue condizioni di salute. Dopo l'entrata è stato costretto a fermarsi in attesa dell'arrivo di un cosiddetto responsabile. "Lei non dovrebbe stare qui. Come mai ha un abbonamento normale? Luigi è stato rimproverato con durezza". Il ragazzo, affetto da una grave patologia, non aveva chiesto entrate di favore, nè l'accesso in tribuna con l'automobile. Tuttavia, dopo qualche minuto dall'inizio del match è stato colpito da un malore ed è stato costretto ad abbandonare lo stadio. Inoltre, secondo quanto denunciato dal testimone, la sua auto con esposto il pass per invalido e parcheggiata al posto riservato, aveva la strada ostruita. "Luigi ha potuto raggiungere casa grazie ad un volenteroso. Si faccia luce su quanto avvenuto e si chieda scusa a Luigi. Si facciano meno proclami e si renda agevole l'accesso dell'Arechi. Si garantisca sicurezza per i fruitori dello Stadio prima e dopo la partita. Salerno non è terzo mondo. I responsabili di questi episodi si"