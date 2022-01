Escrementi e degrado nei sottopassi e le lungo le strade del centro: le foto dei lettori

Degrado e abbandono in vari punti della città di Salerno. Numerose le segnalazioni giunte in redazione dal Trincerone (dove gli escrementi e i rifiuti vengono raccolti saltuariamente) a via Farao e via Cacciatore (dove la campana del vetro si sta trasformando in una microdiscarica a cielo aperto).

Le altre zone

Incuria anche nel sottopasso che dalla Lungoirno conduce al Grand Hotel ed in quello ferroviario di via Dalmazia, dove sono visibili escrementi e cartacce non raccolte. Insomma, gli incivili continuano a non rispettare le norme in materia di pulizia e decoro urbano sporcando quotidianamente alcune delle strade cittadine più frequentate.