Fili elettrici scoperti in via Tesauro, la denuncia

Fili elettrisci scoperti, pericolo in via Giulio Tesauro a Salerno, come segnala un nostro lettore con tanto di scatto fotografico

La denuncia

"Sono anni che si trova in quella posizione - ci scrive un cittadino "arrabbiatissimo" - e nessuno (Comune di Salerno) si è preso la briga di toglierla. Cosa deve succedere? E' un grosso pericolo per tutti con i fili elettrici scoperti. Bisogna fare una decisa richiesta al nostro comune affinchè provveda subito"