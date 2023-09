Ascensore comunale fuori uso a Fornelle, problemi per i disabili

Ascensore bloccato nel rione Fornelle, problema per le persone con disabilità. Ci viene segnalato in redazione da un residente, un giovane, che riscontra problemi da giorni con l'ascensore comunale: "Sono un ragazzo disabile - scrive - sto riscontrando svariati giorni che l'ascensore comunale sito rione Fornelle ad un certo punto si applica un cartello per manutenzione e si chiude. Io essendo disabile sto riscontrando disagi"