Erba incolta nella piazza di Fuorni, denunciato lo stato di degrado

Erba incolta nella piazza di Fuorni. La segnalazione arriva da un nostro lettore in redazione, per denunciare lo stato di degrado del luogo. A seguire anche le foto inviate dal nostro concittadino: "Non si vedono operatori preposti al taglio dell'erba già da molto tempo" ci scrivono. "Sollecitate gli addetti. È una schifo. Abbiamo paura che si nascondano i topi o altri animali"