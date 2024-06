"Giardini del lungomare Tafuri discarica a cielo aperto", la denuncia

I giardini presenti nei pressi del Grand Hotel Salerno sono una discarica. La denuncia arriva da un nostro lettore, con tanto di foto inviate alla redazione, per segnalare lo stato di degrado presente in zona. Non una bella cartolina per i turisti.

La denuncia

"I giardini di via lungomare Tafuri - ci scrivono - sono pieni di rifiuti di ogni genere. Qui ci passano non solo salernitani ma anche turisti. Che figura facciamo? Spero che vengano ripuliti. Così come anche la grande fonte di piazzale Salerno capitale"