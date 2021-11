Giostrina rotta da mesi nei giardini di via Galloppo: la denuncia

E’ da diversi mesi, ormai, che una giostrina è rotta all’interno parco giochi situato nei giardini di via Galloppo, nel quartiere di Torrione. A segnalarcelo è un residente, che chiede l’intervento da parte degli addetti alla manutenzione per mettere in sicurezza la giostrina in modo da poter essere utilizzata dai bambini che, insieme alle loro famiglie, frequentano l’area.