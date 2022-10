Giovi Bottiglieri al buio da giorni, la segnalazione dei residenti

Nuovi disagi riguardo l'illuminazione pubblica nella città di Salerno. Dalla segnalazione di un nostro lettore viene riferito che nella frazione di Giovi, in via Bottiglieri, l'illuminazione stradale è completamente assente. "Sono più giorni che siamo in queste situazioni, le frazioni collinari sono sempre messe da parte dall'amministrazione comunale", questo lo sfogo di un lettore. A chi di dovere l'obbligo di intervenire.