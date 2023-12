Pubblica illuminazione fuori uso, via Romaldo al buio da giorni

Strade al buio a Salerno. La segnalazione arriva da via Andrea Romaldo, che da diversi giorni resta al buio, con la pubblica illuminazione fuori uso. "Abbiamo notato che alcune strade sono completamente al buio. Da giorni, in via Andrea Romaldo è praticamente impossibile camminare - ci scrivono - se poi penso che ci sono dei garage in cui i ragazzi, compresa mia figlia tredicenne, parcheggiano le biciclette, rabbrividisco al pensiero che lo faccia in queste condizioni di illuminazione. Qualche luminaria di bellezza in meno e qualche luce di sicurezza in più?"