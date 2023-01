Discarica a cielo aperto di fronte all'isola ecologica "Arechi"

Degrado e rifiuti a cielo aperto, a Salerno, nei pressi dell'isola ecologica "Arechi", in via Giacumbi. Come testmoniano le foto di Guglielmo Gambardella, non sono stati raccolti rifiuti da chissà quanto tempo. Una vera e propria discarica a cielo aperto, che rappresenta quasi una beffa, visto che proprio di fronte vi è la struttura dove è possibile depositare altro tipo di rifiuto.