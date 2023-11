Area pedonale abbandonata e nel degrado, la denuncia a Salerno

Degrado sulla strada pedonale della Lungo Irno, come testimonia un lettore che ci invia diverse foto della zona. "Stamani - scrive - nell'andare a piedi al cimitero, mi sono avveduta dello stato di degrado in cui versa la strada, che per bellezza è paragonabile ad una piccola oasi. Mi chiedo come il Comune possa trascurare questi posti della città"