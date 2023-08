"Facciamone un parcheggio", la proposta per una zona del lungomare abbandonata

C'è una zona del lungomare Colombo abbandonata, un piccolo spazio vicino al distributore di benzina "Esso", che come ci scrive il cittadino Giulio Maria Di Maio, potrebbe essere recuperato e messo al servizio della comunità. "Se il Comune ci mettesse mano, potrebbe recuperare un parcheggio". La zona infatti resta preda dell'incuria e non utilizzata, come dimostrano le foto inviate alla nostra redazione.