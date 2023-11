Topi morti sul Lungomare Marconi, la denuncia: "E' indecoroso!"

Topi morti nei pressi del Lungomare Marconi, a Salerno. Le foto, inviate alla nostra redazione, non hanno bisogno di spiegazioni. "Siamo di fronte l'omonimo bar - ci scrivono - e ci sono topi morti dappertutto, in bella vista per le persone che passeggiano. Immaginiamo quanti ce ne sono di vivi. E' indecoroso!". La tipologia di denuncia non è nuova, specie in quella zona della città di Salerno. Circostanza che denota il grande senso di incuria e la mancata attenzione degli organi preoposti al controllo.