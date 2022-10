Danni al marciapiede in via Irno, la segnalazione: "Situazione da terzo mondo"

Marciapiedi da "terzo mondo" a Salerno, in particolare in via Irno, come viene segnalato alla nostra redazione. Nello specifico, gli scatti riguardano la pavimentazione di un marciapiede in pessime condizioni, dove alcuni tratti mancano delle mattonnelle, con il rischio concreto per chi attraversa di restare vittima di un incidente.

La segnalazione

"Volevo solo segnalare il degrado che regna in via Irno - ci scrive un utente - l’ingresso della città delle luci. Si cerca di abbellire la città ma lo si fa sempre nelle solite zone.Qua c’è un marciapiede da terzo mondo"