Pavimento sconnesso, marciapiede pericoloso per i cittadini in centro

Marciapiede pericoloso per i pedoni. La segnalazione giunge alla nostra redazione, a Salerno, nei pressi dell'incrocio con semaforo tra Corso Garibaldi e Piazza Ferrovia (Piazza Vittorio Veneto). "Stavo per inciampare e come me altre persone" ci scrive il nostro lettore. "Certi marciapiedi in città andrebbero totalmente rifatti o messo in sicurezza perché pericolosi". Un genere di segnalazione non nuovo, che testimonia lo stato di degrado di diverse strade della città.