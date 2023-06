Vegetazione folta e danni al manto stradale, marciapiede impraticabile: la denuncia

Pericolo per i pedoni in via Federico Della Monica e via Luigi Guercio, a Salerno. Lo segnalano alla nostra redazione, dove la folta vegetazione, insieme alle pessime condizioni del manto stradale, impedisce ai pedoni di usare i marciapiedi.

La denuncia

"Bisogna scendere dal marciapiede per passare - ci scrivono - strada tra via Federico della Monica e via Luigi guercio. Un pericolo per i pedoni"