Mare e bel tempo ma stabilimenti senza servizi, la segnalazione

Mare e bel tempo, ma nessun servizio sulle spiagge salernitane. Non ovunque, almeno. E' questo il senso di una segnalazione giunta in redazione, che richiama alla necessità di servizi per un'estate che sembra non finire mai, viste le temperature delle ultime settimane. A dire del nostro cittadino, non vi sono stabilimenti che offrono servizi, nonostante il meteo favorevole

La segnalazione

"Mare bello, calmo e pulito, sole - ci scrive - ma nessuno stabilimento che offra i servizi non solo per noi residenti ma anche per far trovare qualcosa ai turisti. Smuoviamo un poco le acque" .