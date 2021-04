Spiagge bianche e mare sporco nella zona orientale di Salerno: l'ira dei residenti

L’auspicio è che gli enti competenti intervengano in tempi rapidi per risalire all’origine e soprattutto agli autori di questo presunto sversamento di liquami

Spiagge bianche e mare sporco, anzi, sporchissimo. E’ questa l’immagine segnalataci da alcuni cittadini del quartiere Pastena che, oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, hanno scattato delle foto emblematiche del litorale della zona orientale dove, tra l’altro, è in corso il ripascimento.

“Si tratta di liquami in mare, è gravissimo” denunciano i residenti. L’auspicio è che gli enti competenti intervengano in tempi rapidi per risalire all’origine e soprattutto agli autori di questo presunto sversamento.