Manto stradale danneggiato e in pessime condizioni. Lo segnala il lettore Giulio Maria Di Maio alla nostra redazione, in via Antonio del Baglivo, nella traversa interna poco dopo la piazza. Un pericolo per i pedoni, inevitabilmente. L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano il prima possibile per evitare possibili cadute.