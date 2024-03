Sporcizia e erbacce alte in via Cocchia, la denuncia

Erbacce alte, pavimentazione sconnessa e degrado. Sono queste le condizioni documentate da un nostro lettore, con foto inviate alla nostra redazione, in via Rocco Cocchia, nei pressi del parcheggio della stazione metropolitana di Pastena. Un sollecito a chi di dovere per intervenire quanto prima, in ragione anche della fruibilità del luogo per tanti cittadini.