Palo della luce vandalizzato a Torrione, l'appello di un lettore: "E' pericoloso"

Un palo della pubblica illuminazione è stato danneggiato nel quartiere di Torrione a Salerno. E, precisamente, in Piazza Gian Camillo Gloriosi. “E’ molto pericoloso che resti così, qualcuno potrebbe farsi male, soprattutto i bambini che frequentano la piazza” è l’allarme lanciato da un nostro lettore.

L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per metterlo in sicurezza.