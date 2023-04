Parcheggio del mercato rionale di Torrione "abbandonato", la segnalazione

Il parcheggio adiacente al mercato rionale di Torrione, in via Sabato Robertelli, diventa "terra di nessuno" come segnala un lettore alla nostra redazione.

La denuncia

"È diventato terra di nessuno da quando non ci sono più operatori e senza l'attivazione della sbarra che ne disciplinerebbe l'accesso, obbligando al ritiro del tagliando prima e, quindi, al successivo pagamento di quanto dovuto nell'apposito parcometro. Risulta pressoché difficile, se non impossibile, parcheggiare di mattina in determinati orari: ci sono macchine in seconda fila, sistemate dappertutto, con o senza persone in attesa. Perché le cose che vanno bene vengono cambiate? Si ripristinino gli operatori o si attivino le sbarre"