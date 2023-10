"Parcheggio impossibile in via Mobilio", l'ira dei residenti

Parcheggio impossibile in via Mobilio a Salerno. La segnalazione ci giunge da una cittadina, con tanto di scatto fotografico a testimoniare il problema quotidiano dei residenti della zona.

La segnalazione

"Le persone parcheggiano davanti a posti vuoti - ci scrive - oppure in seconda fila per andare a fare la spesa nel noto supermercato 365. Noi residenti dobbiamo andare al supermercato per chiedere di spostare le loro auto oppure si rifiutano di spostarsi, per consentirci di fare manovre altrimenti impossibili, dopo giri interminabili siamo costretti ad abbandonare posti potenzialmente utilizzabili. Il numero dei vigili urbani di Salerno risulta disattivato"