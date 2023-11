Deiezioni canine non raccolte, cestino pieno: degrado a Pastena

Non ci sono solo rifiuti e vestiti abbandonati per strada, a Salerno, che non vengono certament raccolti. Creando, come oramai capita quotidianamente, disagio alla circolazione ma anche degrado per il decoro cittadino. La segnalazione arriva da via Madonna di Fatima, a Pastena. Il contenitore delle deiezioni canine è pieno, al punto che diverse bustine vengono abbandonate a terra. "Vergognoso, in pieno giorno" tuona chi ci scrive.