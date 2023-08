Pesci morti a riva, a Pastena: la denuncia di una lettrice

Piccoli pesci morti, a riva. La segnalazione arriva in redazione, con tanto di video, da parte di una nostra lettrice. Nella piccola clip inviataci, si vedono diversi pesci a riva, senza vita. Siamo a Pastena, in spiaggia. Una circostanza che desta decisamente allarme, quella segnalata in redazione. Da mesi, inoltre, abbiamo più volte raccolto segnalazioni sullo stato di degrado presente in alcune spiagge di Salerno. Ora la "morìa" di pesci in riva al mare. E non è la prima volta. Una precedente segnalazione ci arrivò dal Lungomare Colombo: in quell'occasione diversi cittadini filmarono anche melma e chiazze in mare.

