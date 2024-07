Degrado e sporcizia in Piazza Principe Amedeo, la denuncia di un cittadino

Degrado in Piazza Principe Amedeo a Salerno. La segnalazione giunge alla nostra redazione in merito alle condizioni del luogo, tra erbacce e degrado mai risolto. "Mi preme segnalare - ci scrivono - il degrado della piazza, oramai abbandonata da erbacce e sporcizia. Non solo, anche di incuria di gente che oramai ha l'abitudine di spazzolare, di buon mattino, il cane lasciando cumuli di peli come si evince dalle foto"