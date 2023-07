Mancano i contenitori in strada e i rifiuti si accumulano a terra, la segnalazione

Via i contenitori in metallo, la spazzatura resta a terra. E' quanto ci viene segnalato in due strade di Salerno: in via XX Settembre e lungo Piazza Tafuri. I contenitori per il deposito dei rifiuti mancano e, inevitabilmente, c'è chi abbandona le buste a terra. Spesso con buste più piccole in quelle nere, più grandi.

La denuncia

"Gli operatori ecologici - ci scrivono - hanno pensato bene di portar via i contenitori in metallo predisposti dall'amministrazione comunale e sostituirli con bustoni di plastica, a vantaggio per il loro lavoro di pulizia. Un bel passo indietro, si torna al passato con bustoni per terra a raccogliere carte. Sono stati asportati i due cestini all'incrocio e piazzetta tafuri dove manca un cestino. E tutto questo con un amministrazione comunale che ha gli occhi chiusi: e poi si parla di città turistica"