Incuria e degrado alla piscina per disabili al parco Arbostella, la segnalazione

Piscina al Parco Arbostella, degrado e incuria. E' quanto ci segnala una lettrice, che fa appello alle istituzioni per risolvere un problema che pare durare da tempo

Sono più di 5 anni che frequentiamo il progetto Tma per bambini con disabilità presso la piscina Parco Arbostella. Oramai come denunciano le mie foto, la situazione è insostenibile, precaria, pericolosa. A partire dalla posizione degli spogliatoi che si trovano all'ingresso della piscina, senza un anti camera. Spero in un intervento immediato e soprattutto giornaliero,nella pulizia di su detti locali.