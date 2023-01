La piscina "Vitale" senza riscaldamento e con impianti rotti: la denuncia

La piscina "Simonetta Vitale" di Salerno senza riscaldamento, con la nebbia ad aleggiare in tutto l'impianto. E' la segnalazione che arriva alla nostra redazione, in per quanto verificatosi e scoperto durante una partita di pallanuoto.

La denuncia

"Ecco in che condizioni oggi pomeriggio si è svolta una partita ufficiale di pallanuoto alla piscina Simone Vitale di Salerno. Impianto riscaldamento ed aerazione rotti, acqua delle docce fredde e nebbia in tutto l’impianto. Spogliatoi gelidi. Visibilità nulla. Così si fa sport a Salerno"