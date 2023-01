Folta vegetazione e mancata potatura, la situazione in via Calenda

Mancata potatura della vegetazione, a Salerno. Lo segnala una nostra lettrice alla redazione. Il disagio è presente sin dall'estate appena trascorsa, visibile fino ai giorni nostri: In relazione agli alberi visibili in via Salvatore Calenda, la nostra lettrice dice che il fogliame "Era alto un metro ma adesso si è ridotto per le intemperie". Il luogo interessato è il tornante che conduce all’ ospedale Da Procida, che presenta rifiuti ed erbacce a terra non raccolte da diverso tempo. "Sottolineo - aggiunge - che si annidano numerosi animali e toglie spazio all’unico posteggio possibile"