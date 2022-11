Trasgressioni nel conferimento dell'indifferenziato, in centro: l'avviso di Salerno Pulita

"Sono soprattutto i condomini privati, questa mattina, ad avere conferito i rifiuti in maniera errata, segnati con il bollino giallo che contrassegna materiale non conforme". Lo rendono noto, a mezzo social, gli operatori di Salerno Pulita. "Lungo le strade del centro abbiamo riscontrato numerose irregolarità nel conferimento della frazione non differenziabile dove, vi ricordiamo, non possono essere conferiti rifiuti umidi, carta, cartone, plastica e multimateriale", continuano dalla società.

L'appello e l'annuncio di Salerno Pulita