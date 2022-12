Rifiuti abbandonati e buche in strada, le segnalazioni

Nuova segnalazione giunta alla nostra redazione per denunciare situazioni di degrado a Salerno. In via Piacenza c'è una buca in strada, nel quartiere Mariconda. Lo scatto ritrae e denuncia la "scarsa attenzione e poca manutenzione del Comune", dice un cittadino

I rifiuti

Non va meglio in via Pietro del Pezzo a Torrione, con i rifiuti abbandonati su di un marciapiede.